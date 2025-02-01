فى قضيته مع مدير مركز صيانة.. تغيب المخرج محمد سامى| فيديو

بدأت محكمة جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ثاني جلسات المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات في الاتهامات المتبادلة بينهما بسبب سيارة المخرج.

وتغيب المخرج محمد سامى عن ثانى جلسات المحاكمة المنعقدة بمحكمة جنح الشيخ زايد ثانى.



ومن المقرر أن يشهد اليوم مرافعات دفاع المخرج محمد سامي ودفعه بعدة دفوع تنفي عنه اتهامه بضرب المجني عليه، ويطلب أيضا عدة طلبات بصفته متضررا من إتلاف سيارته المرسيدس الفارهة.

كما يقدم أيضا دفاع مدير مركز الصيانة مرافعته امام هيئة المحكمة والدفع بنفي التهمة عن موكله بإتلاف سيارة سامي وطلب عدة طلبات باعتباره مجني عليه في واقعة الضرب.

وشهدت الجلسة الماضية ادعاء شعبان سعيد، المحامي دفاع المخرج محمد سامي، بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأجلت المحكمة القضية لطلب الدفاع بالاطلاع.

وأحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، المخرج محمد سامي وأحمد فراج، مدير مركز صيانة سيارات، إلى محكمة الجنح المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج واتلاف سيارته.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه اليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، واتلف بإهماله السيارة المملوكة للمخرج المرقمة “ب ب 6586”.



