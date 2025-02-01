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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر نص أقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشه في 13 مليون جنيه

ننشر نص اقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشه في 13 مليون جنيه
ننشر نص اقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشه في 13 مليون جنيه
رامى المهدي
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حصل موقع صدى البلد على نص أقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي في مبلغ 13 مليون جنيه.

وجاءت نص أقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشه كالآتي :


س: كيف تم ضبطك؟

ج :انا بركب عربيتي من قدام الشركة قبضوا عليا

س: ولماذا تم ضبطك؟

ج علشان عليا أحكام في قضايا

س وما بيانات تلك القضايا ؟

ج هما قضايا كثيره ومعرفش بيانتهم ايه.

س : وما نوع تلك القضايا ؟

ج كلها قضايا شيكات

س وكم عدد المبالغ المستحقة عليك ؟

ج: كان عليا مبالغ تعدي المائة مليون جنيه وحالياً عليا حوالي ١٦ مليون جنيه

س وما صلتك بالمجني عليه  محمد مجدي محمد مرسي “أفشه”؟

ج: يبقي صاحبي.

س وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالمحضر المؤرخ ۱۹ ۰۱- ۲۰۲۰ الساعة ۱۲,۳۲ صباحاً من انك قمت بتسلم منه شيك بنكي بقيمة ثلاثة عشر مليون جنيه تمهيداً لاستيرادك سيارة ماركة رائج روفر للمجني عليه؟

ج الكلام ده محصلش انا فعلاً خدت منه شيك بالقيمة دي بس مش علشان اشتريله عربية .

س وما موضوع ذلك الشيك؟

ج انا كنت خدت منه شيك بقيمة ١٣ مليون جنيه علشان كان حاجز معايا وحدات تجارية وإدارية .

س ومتي كان ذلك؟

ج من حوالي شهر

س: وأين كان ذلك؟

ج: الاتفاق ده حصل في كافيه في مدينة نصر .

س وما مضمون ذلك الإتفاق؟

الإتفاق بينا انه هيشتري عندي في مشروع انا شغال فيه عدد خمس وحدات تجارية .

س: وأين يقع ذلك المشروع؟

ج في العاصمة الإدارية في منطقة الداون تاون.

س وما بيانات ذلك المشروع

ج مشروع اسمه ويستن مارك، وده اللي محمد مجدي اشتري فيه عدد خمس وحدات

س وهل تحرر على إثر ذلك أية عقود؟

ج: لا

س وكيف يكون ذلك؟

ج تربطنا علاقة صداقة فهو سلمني الفلوس كمقدم تعاقد وكنا لسه معملناش العقد.

س وما القيمة الإجمالية لتلك الوحدات؟

٣٥ مليون جنيه

س وما المتفق عليه بخصوص سداد تلك المبالغ انفة البيان؟

ج الموضوع لسه في الحسابات بتاعت الشركة ومعنديش بيان بالضبط الفلوس هيدهاني ازاي .

س وهل من أية إيصالات تحررت من قبلك نظير الشيك البنكي المسلم إليك؟

ج: لا ، احنا صحاب ومدتلوش وصل انا خدت منه الإيصال

س: وأين ذلك الشيك إذا؟

ج: معايا .

س: وما الذي حال دون ردك إياه للمجني عليه؟

ج انا محبوس وعلشان كده مش عارف ارد الشيك

س: وما قولك فيما شهد به المجني عليه / أشرف حسين عبد العزيز - بتحقيقات النيابة العامة " تلوناه عليه تفصيلاً :

ج الكلام ده محصلش وانا مقطعتش أي إيصالات ومنصبتش عليه ، هو محمد مجدي اشتري من عندي وحدات إدارية وسلمني الشيكات دي كمقدم وانا مش عارف اردله الشيك علشان محبوس .

النصب مجدي أفشة رجل الأعمال

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