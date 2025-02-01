الصليب الأحمر الدولي: قطاع غزة يعاني من تدمير كامل للبنى التحتية

أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي، أنه هناك تدمير كامل في البنى التحتية بالقطاع مما يمثل تحديا كبيرا لنا في تقديم المساعدات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي: "ما نحتاجه الآن هو دعم المجتمع الدولي وزيادة التعهداتلضمان توصيل المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة .

في سياق متصل، أكد بيان مصري عربي مشترك أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة و التأكيد ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وتابع البيان الصادر عن الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة: "تأكيد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة".