آخر تحديث لسعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 1-2-2025

استمر استقرار اسعار الأسماك والمأكولات البحرية في ختام تعاملات اليوم السبت بدون تغيير لليوم الثالث على التوالى وفقا لما اعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة.





أسماك النيل

وبلغ سعر كيلو البلطي نمرة 1 نحو 75 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 70 جنيها و الأسواني بـ70 جنيها و البلطي الفيليه نحو 250 جنيها للكيلو و قشر البياض نحو 150 و 270 جنيها للكيلو و البياض البلدي نحو 160 جنيها و البياض الخليجي نحو 100 جنيها و القراميط والشيلان نحو 70 جنيها للكيلو

الأسماك البحرية

بلغ سعر كيلو سمك الثعابين نحو 100 و 550 جنيها و المكرون الخليجي نحو 95 جنيها للكيلو و السويسي نحو 130 جنيها و البرانيس الإسكندراني 130 جنيها و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيها للكيلو و سمك موسي بين 200 و 330 جنيها للكيلو

السبيط والكابوريا

بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري والسابيا نحو 330 جنيها و سمك القرش نحو 150 جنيها و الحدادي 40 جنيها للكيلو والكابوريا 150 جنيها للكيلو والمرجان نمرة 1 نحو 270 جنيها للكيلو و المرجان نمرة 2 140 جنيها والمرجان المجمد نحو 60 جنيها للكيلو

سعر البربون

بلغ سعر كيلو السمك البربون نمرة 1 نحو 320 جنيها و البربون نمرة 2 نحو 170 جنيها و البربون المجمد نحو 60 جنيها و الدنيس نحو 260 جنيها.

سعر الجمبري

وصل سعر كيلو الجمبري الجامبو 670 جنيها و الجمبري نمرة 1 نحو 550 جنيها و الجمبري نمرة 2 470 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 3 نحو 360 جنيها للكيلو و الجمبري المجمد نمرة 2 نحو 475 جنيها للكيلو .