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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طارق العريان ينتقم من أصالة ويحذف أغنيتها الشهيرة.. إيه الحكاية؟

هل يتنقم طارق العريان من أصالة
هل يتنقم طارق العريان من أصالة

فوجئ جمهور ومحبي المطربة أصالة نصري، خلال الساعات الماضية، بحذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنية “60 دقيقة”، التي تم طحرها ضمن ألبوم يحمل الاسم نفسه في العام 2015، وكانت من إنتاج طارق العريان ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، وكلمات باسم عادل، ومن تسجيل ومكساج هاني محروس.

https://www.youtube.com/shorts/BgSHB2uCz4k

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بعد تداول خبر حذف كليب أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة، وترددت أنباء من الجمهور عن أن أسباب الحذف هو طليقها المخرج والمنتج طارق العريان.

تصدر حذف أغنية «60 دقيقة حياة» للنجمة أصالة، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية صورة تفيد بحذف أغنية «60 دقيقة حياة» للفنانة أصالة والتي تعد إحدى أشهر أغنياتها، من قبل طليقها المخرج طارق العريان، منتج الألبوم والأغنية.

وطرح ألبوم 60 دقيقة حياة للفنانة أصالة عام 2015 وقامت بتصويرها على الطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرًا.

وفى وقت لاحق احتفلت أصالة بتحقيق أغنية “60 دقيقة حياة” للفنانة أصالة نصري 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد مرور 9 سنوات من طرحها.

ولمزيد من التفاصيل حول حقيقة حذف أغنية «60 دقيقة حياة» شاهد الفيديو جراف التالي: 

https://www.youtube.com/shorts/BgSHB2uCz4k

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هل يتنقم طارق العريان من أصالة

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