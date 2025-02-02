إعلامي يصدم جماهير الزمالك ويكشف السبب الحقيقي لغياب شيكابالا من التدريبات

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مقاطعة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وقال حتحوت في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة صدى البلد: «شيكابالا الذي غاب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز الأخيرة، وقبلها غاب عن مواجهة الجونة، وتم إعلان أن سبب غيابه هو الإصابة بنزلة برد، كشفت لنا مصادر بنادي الزمالك عن السبب الحقيقي لغيابه خلال الفترة الماضية».



وأضاف حتحوت: «السبب وراء غياب شيكابالا عن تدريبات نادي الزمالك، هو الغضب من مدربه السويسري كرستيان جروس، بسبب عدم مشاركته في التدريبات، وأبرزها مباراة إنيمبا، التي شارك اللاعب فيها بديلا، وكان يريد المشاركة أساسيًا، لأن اللقاء كان محسوما ونتيجته لم يكن لها تأثيرا على مستقبل الفريق، وتم منح فرص لعدد كبير للاعبي الزمالك خلال هذا اللقاء، عكس ما حدث مع شيكابالا».

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، 7 فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.