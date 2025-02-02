بعد الخسارة أمام بيرميدز.. نجم الزمالك يوجّه رسالة للجمهور «موّتنا نفسنا لآخر دقيقة»

وجّه المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لنادي الزمالك رسالة لجماهير الأبيض بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز في مسابقة الدوري و مغادرته.

وكتب “بنتايك” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الحمد الله وقدر الله وما شاء فعل أنا بخير الحمد الله..موتنا نفسنا لحد آخر دقيقة عشان نقدر نسعدكم بس الحمد لله مفيش نصيب “.

وأضاف :" فخور بوجدي في نادي عريق في مصر وإفريقيا والله وشكرا علي دعمكم وتشجيعكم وإن شاء الله نقدر نسعدكم و اللي جاي كله يكون من نصيبنا وربنا يقدرنا اننا نفرحكم”.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

بهذا الفوز، يواصل بيراميدز تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة، فاز في 7 منها وتعادل في 3 وخسر واحدة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بعد خوض 11 مباراة، فاز في 6 منها، وخسر 3، وتعادل في مباراتين.