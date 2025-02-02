وفاء عامر تشارك في المسلسل الخليجي «عابر سبيل» .. تفاصيل

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن انضمامها إلى بطولة المسلسل الخليجي "عابر سبيل"، حيث تتعاون مع نخبة من نجوم الدراما السعودية.

وشاركت وفاء متابعيها كواليس العمل، بنشر صورة تجمعها بالفنان السعودي عبد المحسن النمر، إلى جانب مقطع فيديو ظهرت فيه مع الفنان حسن عبدال، التي تُجسد في المسلسل دور والدته، وهي شخصية قوية ومسيطرة.

وأعربت عن محبتها له بتقبيله في نهاية الفيديو، مؤكدة على العلاقة المميزة التي تجمعهما في العمل.



وعلي الصعيد الآخر تُشارك الفنانة وفاء عامر هذا العام في مسلسلي "ضل حيطة" و"جودر 2"، وتلعب فيهما أدوارًا متعددة تكشف عن براعتها في تجسيد الشخصيات المتنوعة، ما يُضفي قيمة إضافية على كل عمل تشارك فيه. أما علاء مرسي، الذي قرر هذا العام أن يتحدى نفسه أيضًا، فيشارك في ثلاثة أعمال دفعة واحدة، وهي "شهادة معاملة أطفال"، "عقبال عندكوا"، و"قهوة المحطة"، مما يثبت قدرته على التألق في أكثر من سياق درامي.