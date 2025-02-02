تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد في أسواق مطروح

تشهد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والمزارع اليوم الأحد بمحافظة مطروح تفاوت وفقا للأنواع والأحجام سواء البحرية او المزارع .

البورى والبلطى

وبلغ متوسط سعر كيلو اسماك البورى من 100 الى 130 جنيه للكيلو بينما بلغ سعر البلطى من 65 الى 100جنيه للكيلو .

الدنيس والمرجان

بلغت أسعار اسماك الشراغيش 100 جنيه اللوت 180 مغازل وسط 100 مغازل كبير 180 سردين 65 ثعابين 50 مرجان كبير 190 مرجان صغير 100 شخورى بلدى 110 اسماك خضر 170 اسماك سكمكشا ب110 الشراغيش 200 القروص 170 البربون 200 دراك 220 دنيس130 البسرية 30 المكرونة 100 الشفاط 100 جنيه للكيلو

فواكة البحر

اما عن فواكة البحر.. الجمبرى وسط على كبير 350 جنية للكيلو جمبرى عقر 80 جنيه جمبرى قزازى 150شبكة جندوفلى 100 جنية كلمارى 250 جنيه.