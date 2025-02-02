أجنبية ومحلية.. إعلامي شهير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

أعلن الإعلامي أمير هشام عن صفقات الأهلي القادمة مع اقتراب إغلاق الميركاتو الشتوي.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "تاني.. وبعد ما الكل اتأكد من اللي قولناه من يومين فاتوا إن كوتيسا ابتعد كثيراً جداً عن الأهلي، وبقولك مرة تانية طبقاً لمعلومات أن الأهلي لم ينهي ملف الصفقات وان في صفقة اجنبية مؤكدة بنسبة كبيرة جداً وممكن يكون في كمان صفقة محلية".

وكشف الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري عن موقف ديريك كوتيسا، لاعب فريق سيرفيت السويسري، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار الصحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن كوتيسا قد رفض مؤخرًا إمكانية الانتقال إلى النادي الأهلي المصري، ويفكر في الانتقال بشكل حر في نهاية الموسم الحالي.

وكان النادي الأهلي، قد دخل في مفاوضات مع كوتيسا وناديه سيرفيت خلال الأيام الماضية، لكن هناك تفكير داخل إدارة الأهلي لضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق السويسري، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.