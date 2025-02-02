الداخلية تعلن مقتـ ل أخطر عنصرين في جلب المخدرات.. ماذا حدث؟

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة جلب كمية من المواد المخدرة ومصرع 2 من عناصرها وضبط 4 أخرين فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية تضم عدد ( 6 عناصر شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم .

تم إستهدافهم بأسيوط بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين وضبط 4 آخرين ، وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام آيس ، 4 كيلو جرام أفيون " 5 أسلحة نارية " 3بنادق آلية وخرطوش ، 2 فرد خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .