عمرو الدرديرى يتغزل في نجم الأهلي الجديد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديرى، بأداء جراديشار مع الأهلي في الفترة الحالية .

وكتب الدرديرى، من خلال حسابه الشخص فيس بوك : خلصنا من وسام أبو على اللى كان بيعمل 3 مساهمات ف 90 دقيقة، جالنا واحد بيعمل 3 مساهمات ف 40 دقيقة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي ومودرن سبورت بنتيجة 3-0، في المباراة المقامة حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 11 لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل نيجك جراديشار الهدف الأول من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

وسجل إمام عاشور ، الهدف الثاني في الدقيقة 29 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة من محمد مجدي أفشة.

وأضاف إمام عاشور، الهدف الثالث في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة سحرية من السلوفيني نيجك جراديشار.