شكوك حول مشاركة السعيد وعمر جابر في الزمالك بمباراة الإسماعيلي

يعاني الزمالك أزمة جديدة قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري، حيث يشكك في مشاركة الثنائي عبد الله السعيد وعمر جابر بسبب الإصابات التي لحقت بهما خلال مباراة بيراميدز الأخيرة.

تفاصيل الإصابات:

عمر جابر: يعاني من آلام في العضلة الخلفية.

يعاني من آلام في العضلة الخلفية. عبد الله السعيد: يشكو من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

تأثير الإصابات على الفريق:

غياب عن التشكيلة الأساسية: يشكل غياب أي من اللاعبين ضربة قوية للفريق، خاصة وأن كلاهما يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك.

يشكل غياب أي من اللاعبين ضربة قوية للفريق، خاصة وأن كلاهما يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك. بحث عن بدائل: يدفع الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس للبحث عن بدائل مناسبة لتعويض الغياب المحتمل للثنائي.

موعد الفحص الطبي:

سيخضع اللاعبان لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية التي ستقام يوم الاثنين.

مباراة الزمالك والإسماعيلي:

يستضيف الزمالك فريق الإسماعيلي في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام.

تأتي هذه المباراة بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

الجدول: