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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 3412 محضراً في حملات تموينية مفاجئة بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه غير الملتزمين.

ومن جانبه ،أوضح عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة تموين الشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وخلال شهر يناير الماضي قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3412) محضراً منها (2365) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتحرير (1047) محضراً خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سلع استهلاكية غذائية بإجمالي 30 طن جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط 50 طن سلع غير غذائية و10 ألاف لتر مواد بترولية جميعهم سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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