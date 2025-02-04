السبب معايرة.. القصة الكاملة لمقــتل فتاة التجمع داخل غرفة الحارس

كواليس وتفاصيل مثيرة شهدتها واقعة فتاة التجمع التي لقيت مصرعها على يد حارس عقار تربطهم علاقة بسبب معايرتها له بعجزه الجنسي في العلاقة معها، فما كان منه إلا أن خنقها حتى توفيت أمامه.

القصة الكاملة لمقتل فتاة التجمع على يد حارس العقار

الفتاة كانت تربطها علاقة غير شرعية برفيقها حارس العقار وفي يوم الحادث عايرته بعجزه الجنسي ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمام عينه.

حارس العقار المتهم أدلى بأقواله أمام فرق المباحث في القاهرة حيث قرر بأنه تربطه علاقة بالفتاة وأنها عايرته بعجزه فما كان منه سوى أن قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتركها داخل الغرفة جثة هامدة وفر هاربا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مقتل فتاة خنقا على يد حارس عقار في غرفته بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة بسبب معايرتها له بعجزه الجنسي.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى أن المتهم حارس عقار تربطه علاقة غير شرعية بالفتاة المجني عليها وأنها عايرته بعجزه الجنسي فقام بخنقها.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أنه في يوم الواقعة كانت الفتاة برفقة حارس العقار ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب معايرتها له بعجزه الجنسي فقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول أفاد بالعثور على جثمان فتاة داخل غرفة حارس عقار في التجمع، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.