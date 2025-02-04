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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طقس السعودية.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

طقس السعودية
طقس السعودية
القسم الخارجي

يشهد طقس السعودية اليوم الثلاثاء فرصا لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.

وتقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس طقس السعودية اخبار السعوديه

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