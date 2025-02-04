بداخلها 6 ملايين جنيه.. حل لغز سرقة حقيبة جواهرجي في أبوالنمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة ٦ ملايين جنيه من جواهرجي في مدينة ابو النمرس حيث تبين ارتكاب عجوز و٣ آخرين للجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من «اح، ج» جواهرجى، و«محمد، ج» عامل بتعرضهما لسرقة مبلغ مالي ضخم، وقال الجواهرجي في بلاغه انه أثناء عودة المبلغ الثاني عامل لديه من منطقة الصاغة وبحوزته مبلغ مالي 6 ملايين جنيه قيمة بيع ذهب كسر فوجئ 4 أشخاص قاموا بسرقة حقيبة بداخلها المبلغ المالي، على الفور تم تشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة.

وأجرى فريق البحث عمليات التحري وفحص كاميرات المراقبة ومن خلال التقنيات الحديثة نجح في تحديد هوية المتهمين وتبين انهم ٤ اشخاص هم «عطية، م» 60 سنة سائق، «يحيى، م» 50 سنة سائق، «مؤمن، م» 25 سنة عامل، «محمود، ه» 22 سنة طالب.

وألقت قوة امنية القبض عليهم وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وارشدوا عن المبلغ المالي المسروق، وتولت النيابة التحقيق.