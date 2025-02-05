نجوم "ساعته وتاريخه" يكشفون كواليس المسلسل في صاحبة السعادة

استضافت الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” أبطال مسلسل “ساعته وتاريخه”، في حلقة خاصة كشفوا خلالها عن كواليس العمل وتفاصيل تجاربهم المختلفة.





شهدت الحلقة حضور مجموعة من الشباب الموهوبين، منهم أمنية باهي، إسلام خالد، أحمد أسامة، سيف محمود، ميشيل مساك، سلمى عبدالكريم، كيرليس طلعت، موريس مودي، مريم نشأت، ماريا مخائيل، دنيا نعمان، شهيرة الصاوي، ولميس محمود، الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهوها أثناء التصوير.





أكدت الفنانة شهيرة الصاوي أنها كانت مترددة في البداية قبل المشاركة في العمل، لكنها قررت خوض التجربة، مشيرة إلى أن أحد مشاهدها، الذي تم تصويره داخل سيارة، استغرق ثلاثة أيام بسبب حرارة الجو.





من جانبها، عبّرت الطفلة لميس محمود عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، وأشارت إلى أن حلمها كان العمل مع الفنان أحمد أمين، وهو ما تحقق من خلال تقديمها شخصية “سهام” كما أشادت بالمخرج عمرو موسى، مؤكدة أنه كان داعمًا لها خلال التصوير.





وأجمع الفنانون على أن كواليس العمل كانت ممتعة رغم التحديات، معبرين عن سعادتهم بردود فعل الجمهور الإيجابية تجاه المسلسل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.