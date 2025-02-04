منشور على فيسبوك يطالب بالتحقيق مع الشيخ الطاروطي.. ونقابة القراء ترد

تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زعم أحد المستخدمين، ويدعى محمد رمضان، أنه رصد ما يقرب من 30 خطأ في تلاوة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي خلال صلاة الجمعة الماضية، مطالبًا بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة هذه الأخطاء والتأكد من مدى صحتها.

وفي منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، وجه رمضان رسالة مباشرة إلى المسؤولين في الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى لجنة مراجعة القرآن الكريم بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه الأخطاء لا تصدر حتى من طالب مبتدئ في علم التجويد، كما أشار إلى أن الأداء العام للتلاوة تأثر بسبب كثرة البلغم والسعال والحشرجة أثناء القراءة، وهو ما اعتبره غير لائق بمقام التلاوة القرآنية في محفل دولي.

وأضاف محمد رمضان أن التلاوة جاءت ضمن فعاليات احتفال دولي لمسابقة قرآنية تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي، مشيرًا إلى أنه لو كان المنشاوي حيًا لما رضي بهذه الأخطاء، على حد تعبيره.