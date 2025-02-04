من علامة الجزاء.. كهربا يحرز أول أهدافه مع الاتحاد الليبي

أحرز محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي، والأهلي السابق، أول أهدافه مع فريقه الجديد في أول مشاركة له، في مباراة المجد من علامة الجزاء، ضمن مباريات الدوري الليبي للمحترفين.

من جانب آخر، علق محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا لصفوف فريق الاتحاد الليبي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك، صورة من مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف الاتحاد الليبي.

وكتب: "طموح وتحدٍ جديد مع العميد نادي الاتحاد الليبي دعواتكم ودعمكم المستمر يصنع الفارق دائمًا".