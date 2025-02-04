غياب مبابي وبيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادًا لمواجهة ليجانيس، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وتصدر كيليان مبابي وجود بيلينجهام غيابات ريال مدريد أمام ليجانيس، بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد



حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو، ماريو ريفاس.

الوسط: فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، تشيما.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو.

وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على سيلتا فيجو 5-2 في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

