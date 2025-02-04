رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ11

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ11 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وكتب شوبير عبر فيسبوك :

رابطة الأندية تعلن تحويل تقريري حكم ومراقب مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش إلي لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأحداث التي تمت في المباراة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش :

تحويل تقريري حكم ومراقب المباراة الى لجنة الأنضباط لإتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأحداث التي تمت في المباراة.

إيقاف محمد شعبان محمود عبده لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.