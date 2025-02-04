مدبولى في جولة مكوكية بمدينة المعرفة.. أبرزها مركز إمحوتب

خاض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،جولة تفقدية بـ مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،ذلك الصرح التكنولوجى ،الذى يستهدف بناء مجتمع معلوماتي متكامل جاذب للاستثمارات العالمية ومحفز للإبداع الرقمى ودعم أنشطة بناء القدرات والبحوث والابتكار المتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة .



ويستعرض "صدى البلد" أبرز محطات الجولة المكوكية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في السطور القادمة .



الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات



بتفقد مبنى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة (NAID)، الذي يعد مقرها مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.



وقدم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، عرضا تقديميا حول محاور عمل الأكاديمية وهما: محور الابتكار والإبداع لدعم وتوطين صناعة التكنولوجيات المساعدة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات التكنولوجية، ومحور الدمج الرقمى والتمكين التكنولوجى لتحقيق النفاذ الرقمي؛ حيث تم استعراض بعض برامج ومشروعات وأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.

وتمثل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بيئة متكاملة لمراحل تطوير التكنولوجيات المساعدة المختلفة من تصميم ونمذجة ومحاكاة وتصنيع نماذج واختبارات دقيقة وكذلك تطوير للمحتوى الرقمى المتاح من خلال 18 معملا بحثيا وتطبيقيا متخصصا مثل: التصميم الهندسي، وإنترنت الأشياء والإلكترونيات، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الميكانيكي الرقمي والميكانيكا الحيوية والتأهيل، ومعامل الواقع الافتراضي والمعزز والممتد، وكذلك التجريب والتدريب التفاعلى بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية مساء اليوم، بمدينة المعرفة بالاطلاع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، الذي يوفر نظاما أيكولوجيا متكاملا لتنمية شركات الإلكترونيات وتحفيز الإبداع والابتكار.

ويحتوى المركز على عدد من المعامل المتطورة لدعم الأنشطة المعنية بالتصميم الإلكترونى والتشبيك بين الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال لنقل المعرفة، وذلك من خلال استضافة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة.



المعهد القومي للاتصالات



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعامل المتخصصة بالمعهد القومي للاتصالات، كما اطلع على البرامج المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى أن المعهد يقيم شراكة مع كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، تتيح لمنتسبي المعهد الوصول إلى أحدث التقنيات عبر الأكاديميات الاثنتي عشر التي أنشئت في المعهد بالتعاون مع شركات دولية، وما توفره من مواد علمية عملية تؤهل المتدربين للمنافسة في سوق العمل الدولية عن طريق الحصول على شهادات الاعتماد الدولي من هذه الشركات.



جامعة مصر للمعلوماتية



خلال زيارته لمدينة المعرفة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفقد جامعة مصر للمعلوماتية، مرورا من الهرم الزجاجي الأيقوني الذي يتوسط المدينة.

وعقب وصوله للجامعة، أوضح وزير الاتصالات لرئيس مجلس الوزراء أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتأسيس جامعة مصر للمعلوماتية داخل المدينة؛ لتصبح إحدى ركائز مجتمع معلوماتي متكامل يتيح للطلاب فرص الاستفادة من هذا المجتمع، بما يضمه من مراكز أبحاث وتطوير، ومراكز للتدريب، وحاضنات للشركات الناشئة، وشركات عالمية ومحلية عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



مبادرات أجيال مصر الرقمية

خلال زيارته مساء اليوم لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج من طلبة وخريجي مبادرات أجيال مصر الرقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان؛ لتمكين جميع الفئات العمرية لعصر الرقمنة؛ بدءا من الصف الرابع الابتدائي وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية، وذلك من خلال تنمية مهاراتهم في التخصصات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

