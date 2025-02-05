يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان الملكة رانيا الوردي

تألقت الملكة رانيا العبدالله خلال أحدث ظهور لها، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة.

سعر فستان الملكة رانيا من أوسكار دي لا رينتا

واختارت الملكة رانيا فستانًا أنيقًا باللون الوردي الفاتح بقصة كلاسيكية متوسطة الطول، ويتميز بأكمام من الدانتيل المطرز بتصميم واسع يضيف لمسة أنثوية راقية، ومزود بحزام رفيع عند الخصر ليبرز القوام بشكل أنيق.

وكان فستان الملكة رانيا من توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la Renta، وبلغ سعر 3295 يورو، أي ما يعادل حوالي 112 ألف جنيه مصري.

وأختارت الملكة رانيا حذاءً ورديًا بكعب عالٍ يتناسب مع لون الفستان.

وأكملت الملكة رانيا الإطلالة بحقيبة يد صغيرة بنفس اللون لإضفاء مظهر متكامل وناعم.

واعتمدت الملكة رانيا تسريحة شعر مموجة ناعمة ومكياجًا هادئًا يبرز ملامحها بشكل طبيعي.



وتزينت الملكة رانيا ببعض المجوهرات التي تبرز فخامة الإطلالة والرقي والبساطة، حيث تحرص على اختيار قطع تعكس ذوقها الرفيع وأناقتها الهادئة.

الملكة رانيا العبدالله