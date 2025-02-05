محافظ دمياط يشدّد على استكمال الأعمال بمحطة رفع صرف صحي كفر شحاتة



تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، قرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد، و رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،

حيث قام بزيارة مفاجئة إلى مشروع محطة رفع صرف صحي بالقرية ، للوقوف ميدانيًا على آخر التطورات ومعدلات للتنفيذ به .

حيث تواصل على الفور مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشدد على استدعاء المقاول المُنفذ للأعمال و استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

كما اطلع خلال الزيارة على نسب التنفيذ بالمشروع التى بلغت ٧٥% للاعمال المدنية و ٦٠% للأعمال الكهروميكانيكية ، وخطة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، للربط على محطة معالجة كفر سعد البلد و تشغيل المحطة لخدمة قطاع الميل الغربى بالقرية.