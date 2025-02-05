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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يشدّد على استكمال الأعمال بمحطة رفع صرف صحي كفر شحاتة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، قرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد، و رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  

حيث قام بزيارة مفاجئة إلى مشروع محطة رفع صرف صحي بالقرية ، للوقوف ميدانيًا على آخر التطورات ومعدلات للتنفيذ به .

حيث تواصل على الفور مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشدد على استدعاء المقاول المُنفذ للأعمال و استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

كما اطلع خلال الزيارة على نسب التنفيذ بالمشروع التى بلغت ٧٥% للاعمال المدنية و ٦٠% للأعمال الكهروميكانيكية ، وخطة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، للربط على محطة معالجة كفر سعد البلد و تشغيل المحطة لخدمة قطاع الميل الغربى بالقرية.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ

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