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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي ويؤكد قرب حسم صفقة أجنبية

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

زف الإعلامي أمير هشام بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن الصفقات الجديدة.

وقال أمير هشام عبر بلس 90 :هناك جناح نيجيري تحت السن من ضمن الترشيحات، بالإضافة إلى لاعبين اخرين والأهلي سيحسم الصفقة الأجنبية الجديدة قريباً.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏


موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الاهلي امير هشام صفقات الاهلي اخبار الاهلي

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