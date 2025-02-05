كشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة نصائح سريعة لمنع تكون البقع على الأسنان ، وذلك من خلال موقعها الرسمي ، في إطار دورها نحو توعية المواطنين .

نصائح سريعة لمنع تكون البقع على الأسنان

قم بغسل أسنانك بالفرشاة وتنظيفها بخيط الأسنان مرتين يوميا لمنع تكوُّن البلاك و الجير وإزالة البقع السطحية.

خفض من تناول الأطعمة والمشروبات داكنة اللون مثل ثمار التوت والقهوة والشاي والصودا ذات اللون الغامق.

تجنب التدخين.

قم بزيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لتنظيف أسنانك بصفة دورية.

أضراس العقل

أضراس العقل أو الأضراس الثالثة هي آخر الأسنان التي تنمو في الفم، عادةً في أواخر فترة المراهقة أو في أوائل العشرينات. وتوجد الأضراس الأربعة في كل ركن من أركان الفم. لا توجد أضراس العقل لدى كل الناس. إذا ارتبطت أضراس العقل بالأسنان الأخرى، فيمكنها أن تبقى وتؤدي كالأضراس الأخرى لمضغ الطعام.

في الكثير من الأحيان، فإن أضراس العقل تصبح مدفونة في عظام الفك ولا تخترق نسيج اللثة. وفي بعض الأحيان، فإن أضراس العقل تميل وتسبب التسوس في الأضراس المجاورة لها أو مرض في اللثة.

إذا كانت أضراس العقل مائلة أو معاقة بواسطة أسنان أخرى أو توجد طبقة من نسيج اللثة أعلاها، فإن البلاك والمواد الغذائية يمكن أن تدخل حول الضرس وتسبب التسوس أو التهاب اللثة أوالعدوى.

يتم عمل أشعة لاكتشاف إذا ما كانت لديك أضراس العقل وما هو وضعها في عظمة الفك.

في الكثير من الحالات، يُفضل أن يتم خلع أضراس العقل المدفونة. واعتماداً على موقع ضرس العقل، فإن خلعه يمكن أن يتم في عيادة طبيب الأسنان الخاص بك.

الإصابات الرياضية والوقاية

تحدث الإصابات الرياضية عندما يقوم الشخص بنشاطات رياضية ويتعرض للسقوط، أو الاحتكاك، أو الاصطدام برأس اللاعب الأخر، أو الاصطدام بالمعدات والأجهزة. وتعتبر الأسنان الأمامية العلوية هي أكثر الأسنان تعرضا في الإصابات الرياضية.

- واقي الفم:

وهو جهاز لحماية الفم و الأسنان من الإصابات مصنوع من مادة البلاستيك اللين. ومكيف بطريقة تناسب شكل الأسنان العلوية ويمكن تثبيته .

عند التعرض لإصابة تؤدي إلى خروج السن الدائم من مكانه فإنه يجب أولا أن نجد السن المخلوع و إمساكه السن من جهة التاج وليس من جهة الجذر. إذا كان السن متسخا يمكن تنظيفه بماء دافئ وبعناية شديدة وبشكل غير مبالغ فيه وبعدها إعادته إلى مكانه الذي وقع منه أما إذا كان نظيفا فيجب تثبيته مباشرة في مكانه أو وضعه في كوب يحتوي على حليب أو في باطن الشفة السفلى للمصاب و والذهاب مباشرة إلى أقرب عيادة أسنان.

تقويم الأسنان

إن المعالجات التقويمية تساعد على رص الأسنان و بالتالي تساعد في الحفاظ على صحة فمك، حيث انه في حالة اعوجاج الاسنان يصعب تنظيفها مما يجعلك أكثر عرضة للتسوس و أمراض اللثة.

متى يبدأ العلاج: إن العمر المناسب بين 10-14 سنة.

للحصول على أفضل النتائج اتبع نظام عناية بصحة فمك حيث أنه يمكن لبقايا الطعام و البلاك أن يتراكم مما يسبب تلون و تسوس الأسنان و أمراض اللثة.

للمحافظة على أجهزة التقويم: