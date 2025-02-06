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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل .. أوبل أسترا سعرها 350 ألف جنيه

أوبل أسترا موديل 2008
أوبل أسترا موديل 2008
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركباها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا موديل 2008، وتنتمي أسترا لفئة السيارات الكروس أوفر .

أوبل أسترا موديل 2008

- مواصفات أوبل أسترا موديل 2008 الخارجية

أوبل أسترا موديل 2008

تمتلك سيارة أوبل أسترا موديل 2008 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

- محرك أوبل أسترا موديل 2008

أوبل أسترا موديل 2008

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2008 من قطع مسافة 261 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة أوبل أسترا موديل 2008 الداخلية

أوبل أسترا موديل 2008

تحتوي مقصورة سيارة أوبل أسترا موديل 2008 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، بها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مراه للرؤية .

- سعر أوبل أسترا موديل 2008

أوبل أسترا موديل 2008

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

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