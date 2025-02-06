13 طعاما يحميك من السرطان.. أبرزها الجزر والبوركلي

تؤثر تغذيتك بشكل كبير على صحتك، بما في ذلك خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، هناك بعض العديد من الأطعمة تحتوي على مركبات مفيدة قد تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية وتقليل خطر الإصابة بالمرض.

إليك 13 نوعًا من الأطعمة التي قد تساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان وفقا لموقع هيلثى..

1 البروكلي: يحتوي على السلفورافان، الذي أظهرت دراسات أنه يساعد في قتل الخلايا السرطانية وتقليل حجم الأورام.

2 الجزر: قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة والبروستاتا.

3 البقوليات: غنية بالألياف التي قد تحمي من سرطان القولون.

4 التوت: غني بمضادات الأكسدة التي قد تبطئ نمو بعض أنواع السرطان.

5 القرفة: قد تحد من انتشار الخلايا السرطانية وتساعد في موتها.

6 المكسرات: تناولها بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والبنكرياس.

7 زيت الزيتون: مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي والجهاز الهضمي.

8 الكركم: يحتوي على الكركومين الذي قد يساعد في تقليل نمو السرطان.

9 الفواكه الحمضية: قد تقلل من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

10 بذور الكتان: قد تساعد في إبطاء نمو سرطان الثدي والبروستاتا.

11 الطماطم: غنية بالليكوبين، وقد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

12 الثوم: يحتوي على الأليسين، الذي قد يساعد في قتل الخلايا السرطانية.

13 الأسماك الدهنية: غنية بأوميغا-3، التي قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

اتباع نظام غذائي متنوع غني بالأطعمة الطبيعية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتعزيز الصحة العامة.