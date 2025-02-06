أخبار محافظة القليوبية | تشييع جثمان نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق في بنها.. واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.3%

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

تشييع جثمان نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق في بنها.. شاهد

شيعت أسرة الراحل كمال الدين حسين، نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة 1952م، جثمان الراحل سيف النصر كمال الدين حسين، بمدينة بنها.

وخرج الجثمان من منزل والده الراحل بمنطقة كفر مناقر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصلاة الجنازة بمسجد أبو يوسف، ويقام العزاء بمضيفة العائلة ببنها.

وأعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين، نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة 1952، ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وفاة سيف النصر ابن الراحل كمال الدين حسين، وشقيق اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بنها، وحسام كمال الدين حسين، ومحمد كمال الدين حسين، وابن عم الراحل عبد الفتاح أبو يوسف.

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

واعتمد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.3% كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 86.8% بحضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدى على طفلة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدى علي طفلة كما حكمت بحبس المتهم 5 سنوات لحيازته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم "خليل.م.خ.م" - ٢٤ سنة المهنة عامل - في القضية رقم ١٥٥٣١ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ۲۹۸۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١١ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية هتك عرض المجنى عليها الطفلة "شمس.ا.م.ب" التي لم تجاوز سن الثانية عشر سنة بغير قوة او تهديد على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز واحرز مواد مخدرة.

محافظ القليوبية يحيل رؤساء قرى للتحقيق بسبب مخالفات في ملف التصالح على البناء

وعقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.