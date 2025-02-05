لماذا يخشى نتنياهو من تقلبات ترامب رغم تصريحات التهجير؟

توقع الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تتغير فكرة ترامب بشكل هيكلي، مع بقاء بعض الأهداف، بعد تصريحات تهجير أهالي غزة، موضحا أن فكرة إعادة إعمار غزة تأتي بعد وقف إطلاق النار.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر قدمت أكبر كم من المساعدات للأهالي في قطاع غزة، مشيرا إلى جهود وزارة الصحة في استقبال المصابين الفلسطينيين.

وذكر الدكتور محمد كمال، أن عملية التصعيد ليست ضمن أفكار ترامب، معلقا: قدرة الولايات المتحدة على التأثير ليست قدرة مطلقة .. وكانت الرسالة إلى نتنياهو هي وقف إطلاق النار .. نتنياهو يخشى تقلبات ترامب".

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لم يكن سعيدا بشكل كامل من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا: نتنياهو يخشى تقلبات ترامب .. تقلباته ليس لها استثناء".

وأردف، أنه من الممكن محاسبة نتنياهو قضائيا إذا عاد الهدوء في المنطقة، وأن ترامب أفكاره تتغير ليسد لديه فكرة عقائدية أو أيدولوجية.