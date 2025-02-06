شبانة: أموال الأهلي تخضع للرقابة ومعلوم مصدرها

انتقد الإعلامي محمد شبانة، رد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، على سؤال البعض عن مصادر أموال القلعة الحمراء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عندي تحفظ على رد عدلي القيعي على سؤال هو الأهلي بيجيب فلوسه منين، وكأن الأهلي نادي غريب لا معرفو مصدره أمواله، وهذا سؤال لا يستحق أن يقال لأن الأندية تخضع للرقابة من الجهات الإدارية والرقابية".

وواصل:" الأهلي لا يخبئ أمواله في خزائن أو حسابات أشخاص أخري، وكان على عدلي القيعي قول هذا الكلام، ولا أحد يجرأ السؤال عن هذا، لأنه لا يدخل دولار أو يخرج بدون حساب أو رقابة".

وأتم:" لا اتفق مع عدلي القيعي في رده بعد أن ذكر عن قيمة اللاعبين الراحلين والمكافآت من البطولات، والأهلي ليس نادي خاص ليقال هذا عنه".