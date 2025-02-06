شبانة: ميشالاك لا يستحق راتبه.. و70 ألف دولار كتير عليه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البولندي كونراد ميشالاك، لاعب نادي الزمالك، لا يستحق الحصول على قيمة الراتب المتواجد في عقده مع القلعة البيضاء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" ميشالاك لا يستحق الحصول على 70 ألف دولار، ولا أتفق مع بعض الردود التي تطالب بتسديد مستحقات اللاعب ورحيله، وأتركوا الإدارة تضغط لتحفيض مستحقاته وهو لا يستحق الحصول على 70 ألف دولار".

وتابع:" ميشالاك الوحيد الذي يستحق الذهاب للفيفا، عكس اللاعبين السابقين، لأنه لم يقدم أي إضافة للزمالك، ويرفض الحصول على 400 ألف دولار، وطلب الحصول على 700 ألف دولار".

وشدد:" عندما يحصل اللاعب على حكم ضد الزمالك من الفيفا، يكون الزمالك حينها قادر على تسديد المستحقات، لأن الوضع حاليا صعب لتسديد مستحقات بسبب رغبة النادي في التعاقد مع صفقات، وجوميز (شرب) النادي ميشالاك".

وأكمل:" التجديد لزيزو، أولى من تسديد مستحقات ميشالاك لرحيله، وعندما يحصل على حكم حينها يتم سدد مستحقاته، واتركوا الإدارة تتصرف مع اللاعب".