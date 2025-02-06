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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 12 طن أعلاف ومواد غذائية مدعمة بمركز فاقوس في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شُكلت حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة بالشرقية بالتنسيق مع قطاع وسط الشرقيه للمرور على الأنشطة والأسواق وتجار التموين بدائرة مركز ومدينة فاقوس، حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن و 150 كيلو أرز معبأ و 5 أطنان و500 كيلو أعلاف و 5 أطنان نخالة خشنة جميعها مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 2242 جنح مركز فاقوس.

كما تم تحرير 13 محضر مخالفة تموينية ضد تجار تموينيين ما بين تصرف في سلع تموينية وعدم ممارسة نشاط وتجميع سلع تموينية وأنشطة أخرى حيث تم ضبط مواد تموينية مدعمه 342 كيلو سكر و280 كيلو زيت و50 كيلو مكرونة وتم تحرير المحاضر ( 2240 و 2238 و2237 ).

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