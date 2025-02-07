قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 7-2-2025
آثار تقييد.. ننشر شهادة الطبيبة الشرعية بتحقيقات قضية عصابة استعراض القوة بالمعصرة
الصحفيين تطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية.. السبت
دعاء الصباح يوم الجمعة.. يريح القلب ويفك الكرب ويقضي لك 1000 حاجة
خبراء: بعد نضال تجاوز 7 عقود لن نفرط في حلم القدس ولن نسمح بتهجير شعب فلسطين
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-2-2025
اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عامل السن يبعد عبد الرحمن مزيان عن الزمالك
سموتريتش: خطة تهجير غزة جاهزة منذ شهور وبايدن لم يكن مستعدا
محاكمة 35 متهما بقضية "خلية الاتجار بالعملة".. غدًا
طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 7-2-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-2-2025؛ بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي .

وأعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك اعتبارا من اليوم حتي مساء غدا السبت؛ لبدء تنفيذ قرار الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي

سعر الدولار

وكان آخر اغلاق للعمل في البنوك، شهد خلاله سعر الدولار استقرارا دون أي تغيير، بعد أن صعد 4 قروش على مدار الأسبوع الحالي.

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع.

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيها للشراء و 50.32 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري"

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في ميد بنك والبركة الإسلامي

وسجل ثالث أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، الأهلي المتحد، القاهرة،مصر، الأهلي المصري، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، سايب، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي"

ووصل سعر الدولار نحو 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الزراعي المصري، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.27 جنيها للشراء و 50.37 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.28 جنيها للشراء و 50.38 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، نكست،مصرف أبوظبي الإسلامي"

نقل التجارب المصرفية

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره اليمنى، يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية.

جاء ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في جميع المجالات.

وقد اطلع الوفد اليمنى، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت، وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليمني في مجال نظم وخدمات الدفع لتأهيل وتدريب كوادر البنك المركزي اليمني ونقل التجربة المصرية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية التقنية للجانب اليمنى.

وقد اتفق الجانبان المصري واليمني على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات واستمرار التباحث مستقبلًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمية وبناء القدرات الوطنية اليمنية لتيسير المعاملات المالية الرسمية وتطويرها.

اخبار مصر سعر الدولار اليوم مال واعمال الجهاز المصرفي العمل في البنوك أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس (درجات الحرارة)

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس |درجات الحرارة

الدكتور مصطفى مدبولي

رسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

كهربا

في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 7-2-2025

ميشالاك

وصلت إلى الفيفا.. أزمة جديدة داخل الزمالك .. ماذا يحدث داخل الأبيض؟

كولر وامام عاشور

مكنش بيرقص باليه | تعليق مثير من كولر عن إصابة إمام عاشور

ارشيفي

السعودية .. قرار بإلغاء تطعيمات الحمى الشوكية للمعتمرين

ترشيحاتنا

جريمة قتل بالبحيرة

خنقته بإيديها .. أم تنهي حياة طفلها بالبحيرة ثم تتخلص من نفسها.. الأسباب والتفاصيل

الراقصة هندية

من الرقص للحبس.. تفاصيل سقوط الراقصة هندية في الشيخ زايد والمتهمة تنكر الواقعة

حبس

تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب في القاهرة

بالصور

بالأبيض اللامع.. تارا عماد تتألق بأحدث إطلالة

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض

خضروات ورقية تقي من مرض السكري .. الخس والجرجير والملوخية

فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري

طريقة تحضيره.. ماسك الطماطم للبشرة مثالية

فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة

فيديو

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

شيرين رضا واحمد الفيشاوي

هفضل أحبك .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة للفنانة شيرين رضا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد