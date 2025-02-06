الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري .. والمعارك تشتعل في الخرطوم

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري سوري ان قوات الجيش السوداني تواصل تقدمها نحو وسط الخرطوم من عدة محاور، في محاولة لاستعادة السيطرة على العاصمة من قوات الدعم السريع.

ونوه المصدر الي أن القوات اقتربت من القصر الجمهوري، الذي تسيطر عليه ميليشيا الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

ويُشار الي أن الخرطوم تشهد معارك عنيفة منذ ايام ، حيث يشن الجيش السوداني هجومًا مكثفًا لاستعادة المناطق الاستراتيجية، وسط مقاومة شرسة من قوات الدعم السريع.

ويعتمد الجيش السوداني في تقدمه على عمليات قصف مكثفة واستراتيجية التقدم التدريجي لتأمين وسط المدينة، في حين تزداد التوقعات بارتفاع حدة القتال مع اقترابه من مواقع حساسة تتحصن فيها قوات الدعم السريع.