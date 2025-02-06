جراديشار يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى بتروجيت بالدوري

نجح نيجك جراديشار في تسجيل الهدف الثاني لفريق الأهلي في مرمى بتروجيت لتصبح النتيجة ٢-٠ لصالح الأحمر، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وسجل جراديشار الهدف الثاني في الدقيقة ٦٧ بعد تمريرة سحرية من محمد عبد الله.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وبتروجيت، بنتيجة0/1 للأحمر، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وسجل إمام عاشور الهدف الاول للأهلي في الدقيقة ١٥ من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس، مصطفى العش، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جراديشارد.