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ترسانات ومصانع يخوت.. وزير النقل يكشف تفاصيل عن صناعة السفن في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ترسانات ومصانع يخوت.. وزير النقل يكشف تفاصيل عن صناعة السفن في مصر

لقاء وزير النقل
لقاء وزير النقل
حمادة خطاب

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إطلاق منصة الخدمات المقدمة لليخوت المحلية، يوفر خدمات هامة تختصر كل الإجراءات المقدمة لأصحاب المراكب واليخوت المحلية، أسوة بمنصة اليخوت السياحية الأجنبية.
إنشاء مصانع لليخوت

وأعلن "الوزير"، خلال تواجده بمعرض القاهرة الدولى لليخوت والقوارب المقام الآن بالقاهرة، أن معرض النقل القادم سيهتم بمجالات صناعة والنقل، وسينضم إليه النقل البحرى المصنع فى مصر.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أنه جاهز لاستقبال المستثمرين الصناعيين الذين يحتاجون أراضى لإنشاء مصانع لليخوت، معلنا أنه سيتم استثناء مصنعى اليخوت من منصة الصناعة الرقمية وسيتم تخصيص أراضى لهم لإنشاء المصانع ويستقبلهم بداية من الإثنين القادم لتسهيل توفير أراضى صناعية لهم.

إنشاء ترسانات جديدة

وأضاف الوزير، أنه سيتم البدء قريبًا في تصنيع السفن داخل مصر.

وأشار إلى أن هناك حوالي 3 ترسانات مصرية قادرة على بناء السفن التجارية، مؤكدًا أن الدولة ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لدعم الصناعة.


إطلاق منصة لليخوت

وأطلق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منصة اليخوت والقوارب البحرية المحلية، والتى تستهدف تسهيل تقديم الخدمات من منصة واحدة إلكترونيا.

معرض القاهرة الدولي لليخوت


جاء ذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025
والتقى الفريق مهندس كامل الوزير، عدد كبير من ملاك الشركات المصرية المصنعة للقوارب واليخوت، وتحدث حول نسب المكون المحلى والشركات لتصدير المنتج المصرى.


ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن 40 شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة وأن مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.


هذا وسيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان " مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري و التحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.


وكذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض و بحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.


ودعت الوزارة الجميع لحضور المعرض و التسجيل من خلال اللينك الآتي:
https://egyptboatshow.com/visitor-registration
 

النقل كامل الوزير مصانع لليخوت

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