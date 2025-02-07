الغرباوى يكرم مدراء مدارس التعليم الفني و قياداته ببورسعيد

افتتح طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤_ ٢٠٢٥ وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

بدأت فقرات المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وتقديم عدد من العروض التقديمية التي توضح مجهودات أقسام التوجيه والإرشاد المهني بمدارس زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات ومدرسة التحرير الثانوية الصناعية للبنات وبورسعيد الثانوية الفندقية وبورسعيد الفنية الثانوية الصناعية للبنات والشهيد محمود أبو جمرة الفنية المتقدمة والتي لاقت استحسان الحضور.

وأبدى الغرباوي خلال كلمته أمام الحضور سعادته بجهود القائمين على التعليم الفني بالمحافظة، مؤكدا أن صورة الذهنية للتعليم الفني لدى جموع الشعب المصري قد تغيرت تماما، وأصبح هناك ثقة كبيرة في أن الطالب الذي يلتحق بأي من فروع التعليم الفني سواء تجارى أو صناعي أو زراعي أو فندقي أو تكنولوجي سوف يحقق ذاته ويحقق أحلامه سواء في تنفيذ مشروعه الخاص أو العمل في كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

وفى ختام المؤتمر قام طاهر الغرباوي بتكريم قيادات التعليم الفني ببورسعيد ومديري مدارس التعليم الفني المشاركين في المؤتمر التنشيطي بالعروض التقديمية، متمنيا للجميع دوام التميز والتقدم والرقي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أشرف بهنسي مدير عام التعليم العام والأستاذة مايسة عبد الرؤوف مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل والأستاذ السيد الفقي مسئول الإرشاد والتوجيه المهني والأستاذ أحمد سالم مسئول التوظيف والأستاذ محمد صلاح مسئول نظم المعلومات.