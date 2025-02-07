رئيس وزراء إسرائيل السابق: غزة فلسطينية ولا نملكها

أعرب رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت، رفضه لاقتراح ترامب “بالسيطرة” على غزة، مؤكداً أن “الخطة غير قابلة للتطبيق لأن الأراضي ليست ملكاً لإسرائيل حتى نمنحها لأحد”، في إشارة إلى تصريح لترامب بأن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال.

وصرح إيهود أولمرت لـ بي بي سي قائلاً : إسرائيل لا تستطيع تسليم غزة للولايات المتحدة “لأننا لا نملك غزة، فهي ليست ملكنا. غزة فلسطينية”.

وشدد على ضرورة أن تنسحب إسرائيل من غزة بعد إعادة كل الرهائن.

وأشار أولمرت الي ترحيبه بالمساعدة الأمريكية في إعادة إعمار غزة، على أن تكون العملية على يد الفلسطينيين ومن أجلهم.

وقال “أمريكا لن تمتلك غزة أعتقد أن هذا غير عملي وغير ممكن، ولست متأكداً من أنه أمر قد نوقش بطريقة جادة قبل أن تقديمه للمجتمع الدولي”.

وكان أولمرت عضواً في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو لأكثر من 30 عاماً، قبل عام 2006، حيث انفصل هو ورئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون عن الحزب من أجل سحب القوات والمستوطنين الإسرائيليين من غزة.