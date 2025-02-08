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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات زيكر 001 موديل 2025 في السعودية .. صور

زيكر 001 موديل 2025 
زيكر 001 موديل 2025 
صبري طلبه

تواصل زيكر الصينية من تعزيز تواجدها في السوق السعودي؛ بعد الكشف عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة الرياضية من الفئة الفاخرة، والتي تحمل الأحرف 001 وسط موديلات 2025.

تعتمد السيارة زيكر 001 موديل 2025 على جنوط رياضية قياسها 21 أو 22 بوصة، ومقابض مدمجة، بالإضافة إلى مصابيح LED، وشبكة سفلية باللون الأسود اللامع بفتحات هوائية متعددة المقاطع، مع مجموعة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، وكاميرا 360 درجة.

زيكر 001 موديل 2025 

تأتي السيارة زيكر 001 موديل 2025 بنسبة طول كلي بلغت 4.955 مم، وعرض كلي يبلغ 1.999 مم، و1.560 مم للارتفاع الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.999 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 539 لترًا.

زيكر 001 موديل 2025 

تجهيزات السيارة زيكر 001 موديل 2025 

تضم السيارة زيكر 001 موديل 2025 مجموعة من التجهيزات منها، شاحن لا سلكي للهواتف الذكية، نظام صوتي مميز مكون من 11 سماعة، شاشة لعرض الوسائط قياس 15.4 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك بفتحات خلفية، شاشة مقاس 5.7 بوصة للمقاعد الخلفية.

تحتوي السيارة على زر تشغيل وإيقاف المحرك، إضاءة محيطة، شاشة رقمية للعدادات بمقاس 8.8 بوصة، نظام تثبيت السرعة، مكابح مانعة للانغلاق، نظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية يصل عددها إلى 7، نظام التوزيع الإلكتروني للمكابح، خاصية التحكم في قوى الجر.

زيكر 001 موديل 2025 

القدرات الفنية للسيارة زيكر 001 موديل 2025 

تعتمد السيارة زيكر 001 موديل 2025 على محرك كهربائي بقوة 272 حصان، 343 نيوتن متر من عزم الدوران، و تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 7.2 ثانية، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 3.8 ثانية مع نسخة أخرى تعتمد على 2 محرك كهربائي بقوة 544 حصان، و 686 نيوتن متر.

أسعار سيارة زيكر 001 موديل 2025 في السعودية 

تبدأ الفئة الأولى من السيارة زيكر 001 موديل 2025 بسعر 265,500 ريال، و 282,750 ريال للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 298,850 ريال سعودي.

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