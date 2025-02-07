أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن«الجنائية الدولية» مشين.. ويمكن الطعن عليه

علق الدكتور أنطوان سعد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على القرار الصادر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قائلا، إن فرض تلك العقوبات على جهاز قضائي دولي يمارس ويطبق ويسعى إلى تطوير وتدعيم بنيان العدالة الدولية أمر مشين، ومشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون عرضة لطعونات أمام المحكمة العليا.

وأضاف «سعد» خلال مكالمة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لا يجب قمع العدالة بدلًا من تعزيزها والوقوف إلى جانبها ، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات لا يجب أن تفرض في إطار العدالة الدولية التي يجب أن يتم دعمها من قبل الشعوب الصديقة.

وشدد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على أهمية تحرك الرأي العام الأميريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحد الأمريكية والتي هي سياسة صداقة وحليف درجة أولى لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن تكون على حساب مفهوم العدالة.