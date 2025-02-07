برعاية وزير الرياضة| ختام مبادرة أجازتك × مركز شباب في ميت عقبة

اختتمت مبادرة "أجازتك × مركز شباب" فعالياتها بنجاح كبير، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة. جاءت المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز دور مراكز الشباب في استغلال أوقات فراغ النشء والشباب خلال إجازة منتصف العام، واستكمالاً للمبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

فعاليات الحفل الختامي:

بدأ الحفل باستقبال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، يرافقه الدكتورة إيمان رمضان، وكيل المديرية لشؤون الشباب، حيث تم استعراض فرق الكشافة والجوالة وشباب أندية التطوع. تلا ذلك تفقد معسكر الكشافة ومعرضهم، بالإضافة إلى متابعة تدريبات فرق الكاراتيه على الملعب.

كما تفقد وكيل الوزارة ملعب النجيل الصناعي لمشاهدة تدريبات فرق المركز، ومتابعة نهائي دوري الطلائع. وأثنى على تنوع الأنشطة التي يقدمها المركز، خاصة فصول محو الأمية، والإقبال الكثيف من النشء والشباب على ممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة.

تكريم المتميزين:

بعد انتهاء الجولة، توجه الدكتور محمود الصبروط إلى المنصة لتكريم الفرق الفائزة والمتميزين في الأنشطة المختلفة. وقد سبق التكريم عرض فني لفرقة التنورة، مما أضاف جوًا من البهجة والترفيه.

كما تم تكريم العمال المتميزين في المركز، تقديرًا لدورهم الكبير في الحفاظ على النظام والنظافة داخل المركز على مدار سنوات طويلة، وذلك تحت عنوان "العرفان بالجميل". واختتم الحفل بتسليم دروع رمزية تقديرًا لجهود المشاركين والمنظمين.

استهدفت المبادرة توسيع نطاق الاستفادة من مراكز الشباب، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من النشء والشباب خلال فترة الإجازة. وتأتي هذه الجهود في إطار جعل مراكز الشباب حصونًا آمنة للنشء، تسهم في استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، سواء على المستوى الشخصي من خلال تنمية المهارات الرياضية والثقافية، أو على المستوى المجتمعي بإعداد جيل واعٍ ومسؤول.

كلمة وكيل الوزارة:

أكد الدكتور محمود الصبروط أن الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالجيزة، تبذل جهودًا مستمرة لتطوير مراكز الشباب ودعم الأنشطة بها، لتكون متنفسًا آمنًا ومثاليًا للنشء والشباب. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر المستقبلية.

الحضور:

رافق وكيل الوزارة في الاحتفال كل من: