جامعة حلوان الأهلية توقع بروتوكول تعاون في التدريب مع شركة للتكنولوجيا الحيوية

في إطار رؤية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية الاستراتيجية لتعزيز التعاون العلمي وتطوير المنظومة الأكاديمية، وانطلاقاً من اهتمامه بالدور الفعال للشراكات بين الجامعة والمؤسسات العلمية المتخصصة، وسعياً لتوفير تدريبات علمية نوعية تؤهل الكوادر الشابة للمنافسة في سوق العمل.



وقعت جامعة حلوان الأهلية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "بلازما" للتكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي والتحاليل الطبية، وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، والدكتور محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة "بلازما".



وشهد التوقيع الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة، والدكتورة منار سليم فودة مسجل برنامج تكنولوجيا العلوم الحيوية والهندسة الوراثية.



وقد أكد الدكتور قنديل إن هذه الشراكات تُعد رافداً أساسياً لتطوير التعليم وربط المؤسسات الأكاديمية بسوق العمل، حيث تساهم في تأهيل كوادر علمية قادرة على القيادة والابتكار.



وتضمن بروتوكول التعاون تقديم تدريبات عملية ومعملية مجانية للطلاب الأوائل، وفتح آفاق واعدة لفرص عمل مميزة للخريجين.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور عماد أبو الدهب على ضرورة تأهيل جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم العملية بجانب الدراسة النظرية، مؤكداً الدور المحوري لإدارة برنامج تكنولوجيا العلوم الحيوية والهندسة الوراثية، مشيداً بجودة أعضاء هيئة التدريس، موضحاً أن الإقبال الكثيف على كلية العلوم يعد دليلاً واضحاً على نجاح البرنامج والقائمين عليه.



من جانبه، أشار الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم إلى أن الكلية تسعى باستمرار لتطوير العملية التعليمية بهدف تخريج دفعات متميزة تتلقى مناهج دراسية وتدريبات عالية الجودة.

أكد الدكتور محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة "بلازما" التزامه الكامل ببنود بروتوكول التعاون المشترك، مؤكداً حرص الشركة على تقديم دورات تدريبية وورش عمل متميزة نظرياً وعملياً. وشدد على أهمية توفير المعرفة والمهارات اللازمة للطلاب والخريجين بما يضمن تسهيل دخولهم لسوق العمل بكل ثقة واقتدار.