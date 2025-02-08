فيلم أهل الكهف يتصدر نسب المشاهدة فى مصر

تمكن فيلم “ أهل الكهف ” من بطولة الفنان خالد النبوي ، من تصدر نسب المشاهدة ، عبر منصة نتفليكس ، بعد طرحه بأيام .

وأحتل فيلم “ أهل الكهف ” المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأفلام الأعلي مشاهدة فى مصر عبر المنصة .

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".



