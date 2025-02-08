بأرخص سعر.. فولكس فاجن تعلن إنتاج سيارة ID.1 الكهربائية

تتجه فولكس فاجن إلى استعادة جذورها في مجال السيارات الصغيرة ذات الأسعار المناسبة، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق سيارة كهربائية صغيرة بسعر أقل من 21 ألف دولار بحلول عام 2027.

ID.1 – سيارة كهربائية بسعر أرخص في أوروبا

من المتوقع أن تحمل السيارة الجديدة اسم ID.1، مستوحاة من طراز e-Up الناجح.

ستنضم إلى شقيقتها ID.2all، التي ستُطرح في 2026 بسعر أقل من 26 ألف دولار (25 ألف يورو).

تسعى فولكس فاجن لجعل السيارات الكهربائية في متناول المستهلك الأوروبي، مع جودة عالية وربحية مضمونة.

إطلاق 9 طرازات جديدة حتى 2027

تخطط فولكس فاجن لإطلاق 9 موديلات كهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

لم تؤكد الشركة بعد مكان تصنيع هذه الطرازات، لكن إسبانيا قد تكون الموقع المحتمل.

سيتم تحويل إنتاج جولف إلى المكسيك لإفساح المجال في مصنع فولفسبورج للجيل الجديد من جولف الكهربائية وكروس أوفر T-Roc الكهربائية.

باعت فولكس فاجن أكثر من 1.35 مليون سيارة ID منذ 2019، لكنها واجهت مشاكل في سلاسل التوريد والبرمجيات، إضافة إلى المنافسة الشديدة في الصين.

استثمرت الشركة 5.8 مليار دولار في مشروع مشترك مع ريفيان لتحسين الهندسة الكهربائية والبرمجيات، مما قد يساعد في تسريع طرح السيارات الكهربائية بأسعار مناسبة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ID.1 و ID.2all ستتوفر في أسواق مثل أمريكا الشمالية. ومع ذلك، يشير الاتجاه الحالي إلى أن فولكس فاجن تركز على السوق الأوروبية قبل أي توسع عالمي.