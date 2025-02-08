للوقاية من أمراض الشتاء.. نصائح الصحة للمواطنين

في إطار منشوراتها الدورية، وفي ظل انخفاض درجات الحرارة مع ذروة فصل الشتاء، ذكرت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية من أمراض الشتاء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الخطوات اللازمة للوقاية من أمراض الشتاء، والتي تتمثل في التالي:-

تجنب السعال في اليدين أو الهواء الطلق.

قم بتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

قم بإلقاء المناديل المستخدمة في سلة المهملات فور استخدامها.

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقما يحتوي على الكحول بعد العطس والسعال.

شجع على ارتداء قناع الوجه الطبي أثناء مواسم تفشي الأمراض.

وتعد حبة البركة من أشهر البذور التى استخدمت فى الطب الشعبي على مدى قرون طويلة، ولكن هل تعلم أنها تمنع أمراض الشتاء؟

وفقا لما جاء فى موقع “هيلث”، نكشف لكم أهم فوائد حبة البركة وزيتها الخام فى علاج أمراض الشتاء.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي زيت حبة البركة السوداء على تأثيرات مضادة للأكسدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مادة كيميائية نباتية موجودة في الزيت تسمى الثيموكوينون.



يمكن للثيموكينون محاربة الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة في الجسم تؤدي إلى تلف الحمض النووي في خلاياك.



يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى زيادة فرص إصابتك بأمراض معينة، بما في ذلك السرطان، مع مرور الوقت وقد قام الباحثون بدراسة مادة الثيموكوينون لمعرفة قدرتها على المساعدة في علاج السرطان وأمراض أخرى.



يحسن أعراض الحساسية

تشير بعض الأدلة إلى أن زيت حبة البركة السوداء يمكن أن يخفف من بعض أعراض الحساسية.

ووجدت دراسة صغيرة نُشرت عام 2014 أن الأشخاص الذين استخدموا مستحضرًا موضعيًا من زيت حبة البركة السوداء لمدة ستة أسابيع شعروا ببعض الراحة من أعراض التهاب الأنف التحسسي (حمى القش).

تضمنت هذه الأعراض العطس وحكة الأنف أو سيلانه وحكة العينين والدموع.

وأشار الباحثون إلى أن زيت حبة البركة السوداء كان أكثر فعالية لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة.