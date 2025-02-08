وداعا لالتهاب المعدة وحرقتها وقرحتها.. مكونات بسيطة تنهي المعاناة

التهاب المعدة والحرقة والقرحة من المشكلات الشائعة التي تسبب آلامًا مزعجة، ولكن بعض المكونات الطبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وشفاء المعدة بطريقة آمنة.

طرق بسيطة لعلاج التهاب المعدة وحرقتها وقرحتها

إذا كنتِ تعانين من التهاب مزمن في المعدة أو قرحة شديدة، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لتحديد العلاج المناسب.

وذكر موقع “تايم أوف أنديا” عن أهم المكونات الطبيعية لعلاج التهاب المعدة وحرقتها، ومن أبرزها ما يلي :

ـ العسل الطبيعي

ويعمل العسل كمضاد للبكتيريا ويساعد في القضاء على جرثومة المعدة، ويسرّع من التئام قرحة المعدة.

الاستخدام:

تناولي ملعقة من عسل المانوكا أو العسل الخام صباحًا على معدة فارغة.



ـ ماء الأرز (نشا الأرز)

ويهدئ جدار المعدة ويقلل الالتهابات والقرحة.



الاستخدام:

اغلي نصف كوب أرز في 2 كوب ماء، صفيه واشربي ماء الأرز دافئًا.



ـ الزبادي الطبيعي

ويحتوي على البروبيوتيك التي تعزز صحة الأمعاء والمعدة.



الاستخدام:

تناولي كوب زبادي خالي الدسم يوميًا لتحسين الهضم.

طرق بسيطة لعلاج التهاب المعدة وحرقتها وقرحتها



ـ مشروب البابونج

ويعمل مشروب البابونج كمضاد طبيعي للالتهابات، ويقلل آلام المعدة والتشنجات.



الاستخدام:

انقعي كيس بابونج في ماء مغلي لمدة 5 دقائق واشربيه دافئًا.



ـ الصبار (الألوفيرا)

يساعد في تجديد بطانة المعدة وتخفيف القرحة.

الاستخدام:

اشربي ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا مع الماء قبل الأكل.



ـ عصير البطاطس النيئة

غني بمضادات الأكسدة ويقلل حموضة المعدة.



ـ الاستخدام:

ابشري بطاطس نيئة واعصريها، ثم اشربي نصف كوب على معدة فارغة.

نصائح إضافية لعلاج التهاب المعدة وحرقتها وقرحتها

ـ تجنب الأطعمة الحارة والمقلية والمشروبات الغازية.



ـ تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبات كبيرة.



ـ ابتعد عن التوتر والتدخين، فهما من أهم أسباب التهاب المعدة.