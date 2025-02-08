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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمال عبدالرحيم: مشروع التحول الرقمي لنقابة الصحفيين خطوة تاريخية تواكب العصر

مجلس نقابة الصحفيين
مجلس نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تشهد النقابة  اليوم  لحظة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية لاطلاقها مشروع التحول الرقمي .

وقال عبدالرحيم  خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع التحول الرقمي إلى أن الموقع الرسمي للنقابة لم يكن يليق بمكانتها العريقة، وكان لا بد من تطويره بما يواكب العصر الرقمي.

وأضاف أن بعض النقابات سبقت نقابة الصحفيين في هذا المجال، لكن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا"، لافتًا إلى أن المشروع تطلب جهدًا كبيرًا لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، موضحاً أن التحول الرقمي للنقابة تم ربطه بالنقابة الفرعية في الإسكندرية، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، سواء فيما يتعلق بالمناقصات أو التعاقدات، ما أسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة للنقابة.

وأشاد بالدور الذي لعبه مجلس النقابة، برئاسة النقيب خالد البلشي، في إنجاز هذه الخطوة المهمة، لافتًا إلى أن الموقع الرسمي للنقابة سوف يصبح مرتبطًا بالاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وهو ما يعزز حضور النقابة على المستوى الدولي.

وأكد أن عملية التطوير لن تتوقف، بل سيتم تحديث المنظومة بشكل تدريجي لتقديم أفضل الخدمات للصحفيين، موجّهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ المشروع، وخاصة محمد الجارحي، بصفته السكرتير العام المساعد، لدوره البارز في إتمام هذه الخطوة.

نقابة الصحفيين التحول الرقمي موقع نقابة الصحفيين

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جمال عبدالرحيم: مشروع التحول الرقمي لنقابة الصحفيين خطوة تاريخية تواكب العصر

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