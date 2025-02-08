المشدد 7 سنوات لجزار بتهمة قـــ.تل مواطن في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات لجزار بتهمة قتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.



وتضمن أمر إحالة المتهم نورالدين. ي. م 23 سنة جزار إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر أكتوبر الماضى قتل المجني عليه إبراهيم. م. م من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث استل سلاحًا أبيض وطعنه في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض.



وأكدت مباحث قسم الخصوص صحة ارتكاب المتهم للواقعة نتيجة خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه فأعد لذلك سلاح أبيض وتوجه لمكان تواجده وبرؤيته للمجني عليه طعنه بالناحية اليسري من لصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته وبضبطه للمتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.